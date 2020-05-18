СК проверяет информацию о получении ожогов ребенком в Подмосковье

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Следователи начали проверку информации о получении ожогов малолетним мальчиком в Химках. Об этом говорится на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

"Из сообщения средств массовой информации следует, что ребенок был доставлен из городского округа Химки в одну из Московских больниц с ожогами 20% поверхности тела, которые он получил дома, опрокинув на себя чашку с кипятком", – заявили в пресс-службе ведомства.

После окончания расследования СК примет процессуальное решение.

В апреле московские врачи вылечили женщину с тяжелыми ожогами головы.