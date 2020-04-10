Московские врачи вылечили женщину с тяжелыми ожогами головы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи вылечили женщину с тяжелыми ожогами головы после воспламенения керосинового компресса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

"В Москве женщина решила воспользоваться народным рецептом по уходу за волосами и попала в больницу с тяжелыми ожогами. Обернув голову тканью, пропитанной керосином, она решила закурить. От пламени зажигалки керосиновый компресс вспыхнул", – рассказали в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что женщину с ожогом головы третей степени доставили в центр больницы имени Иноземцева, где ей была проведена оперативно операция. Благодаря вмешательствам врачей пострадавшей удалось восстановить целостность кожного покрова и избежать грубых шрамов.

"Последствия применения народного рецепта удалось свести к малозаметным рубцам на волосистой части головы", – заключили в пресс-службе.

Ранее врачи ожогового центра имени Иноземцева помогли женщине, пострадавшей во время готовки на кухне. Она получила серьезные ожоги лица, когда разогрела яйца в микроволновке.

Ее оперативно доставили в медицинское учреждение, где была оказана первая помощь. Врачи диагностировали у москвички ожог кипятком 1-2-3 степени лица, шеи, рук – 6% поверхности тела. В результате после врачебных вмешательств у пациентки не осталось грубых косметических дефектов.