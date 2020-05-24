СК возбудил уголовное дело после пропажи 4-летней девочки в Мурманской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Мурманской области возбуждено уголовное дело после бесследного исчезновения девочки 2015 года рождения в поселке Алакуртти Кандалакшского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.

Дело расследуется по статье "Убийство малолетнего". О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители.

В субботу вечером девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ее видели играющей на берегу около воды.

Поиски девочки продолжаются. В них участвуют 440 человек и 12 единиц техники. Также к поискам подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты.

Ранее сообщалось, что 25 мая видеоролик с фотографиями пропавших детей и информацией о них будут транслировать на медиафасаде Останкинской телебашни.

Информация о детях представлена поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Видеоролики с данными детей будут транслироваться с 10:00 до 22:00.