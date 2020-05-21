На медиафасаде Останкинской телебашни покажут информацию о пропавших детях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Видеоролик с фотографиями пропавших детей и информацией о них будут транслировать на медиафасаде Останкинской телебашни 25 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу башни.

Информация о детях представлена поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Видеоролики с данными детей будут транслироваться с 10:00 до 22:00.

"Также в поддержку флешмоба #чужихдетейнебывает в социальных сетях Останкинской телебашни будет показан ролик с ориентировками ненайденных мальчиков и девочек. Многих из них ищут уже не первый месяц и год", – добавили в пресс-службе.

Ранее волонтеры общественного поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали памятку, которая поможет родителям обезопасить детей при общении с незнакомцами. Взрослые должны объяснить малышам, какие места являются источниками опасности и показать безопасные маршруты и принципы поведения.

С ноября прошлого года на сайте Следственного комитета функционирует проект "Внимание, пропал ребенок". С его помощью представители Следкома планируют эффективно объединить усилия и координировать действия заинтересованных структур, представителей СМИ и волонтеров при поиске пропавших детей.