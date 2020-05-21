На медиафасаде Останкинской телебашни покажут информацию о пропавших детях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Видеоролик с фотографиями пропавших детей и информацией о них будут транслировать на медиафасаде Останкинской телебашни 25 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу башни.
Информация о детях представлена поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Видеоролики с данными детей будут транслироваться с 10:00 до 22:00.
"Также в поддержку флешмоба #чужихдетейнебывает в социальных сетях Останкинской телебашни будет показан ролик с ориентировками ненайденных мальчиков и девочек. Многих из них ищут уже не первый месяц и год", – добавили в пресс-службе.
Ранее волонтеры общественного поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали памятку, которая поможет родителям обезопасить детей при общении с незнакомцами. Взрослые должны объяснить малышам, какие места являются источниками опасности и показать безопасные маршруты и принципы поведения.
С ноября прошлого года на сайте Следственного комитета функционирует проект "Внимание, пропал ребенок". С его помощью представители Следкома планируют эффективно объединить усилия и координировать действия заинтересованных структур, представителей СМИ и волонтеров при поиске пропавших детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: