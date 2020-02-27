Изобретение школьника поможет в поиске людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учащийся школы № 1557 имени Капицы Максим Громаков разработал антенную установку, призванную облегчить поиск заблудившихся в лесу или городе людей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Устройство улучшает качество и дальность связи с квадрокоптерами, которые помогают волонтерам искать потерявшихся. По словам девятиклассника, представители отряда "Лиза Алерт" обратились к нему в конце прошлого года и он согласился им помочь.

Современные квадрокоптеры могут находить людей в лесу, поле или городе. Расстояние, на котором гаджет способен обнаружить заблудившегося человека, зависит не только от самой местности, но и от используемой системы.

Новое изобретение позволит обеспечить более точное наведение, а также сможет сопровождать беспилотник в полете. Сейчас ведется подготовка к полевым испытаниям.

В прошлом году поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и "Билайн" разработали приложение "Поисковый центр". Оно доступно для абонентов всех операторов и представлено в двух вариантах: для детей и взрослых. За 180 рублей в месяц пользователи получат гарантированную помощь в случае, если их близкий потеряется.

В приложение встроена вся необходимая информация, в том числе приметы и особенности здоровья. "Поисковый центр" поможет определить местонахождение старика или ребенка с точностью от 10 до 45 метров.

До этого были запущены сервис СМС-информирования о поисках рядом, горячая линия по поиску пропавших и нейросеть, позволяющая распознавать потерявшихся людей на снимках с дронов.

Стало также известно о работе над подкожными чипами, помогающими в поиске и спасении пропавших людей. Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО "Вымпелком" Джордж Хелд объяснил, что некоторым людям уже установили чип.