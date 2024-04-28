Макрон призвал обсудить компоненты обороны Европы, включая ядерное оружие

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил начать дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие. Об этом пишет портал DNA со ссылкой на слова Макрона.

Он добавил, что обсуждения насчет противоракетной обороны, оружия большой дальности и ядерного оружия нужно проводить с участием тех стран, которые ими обладают или имеют на своей территории ядерные вооружения США.

Макрон напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в случае угрозы жизненно важным интересам страны. При этом, по его словам, существует европейское измерение этих интересов, так как доктрина Франции содействует доверию к европейской обороне.

"Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне", – заключил Макрон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Он добавил, что наиболее тревожно то, что тройка западных ядерных государств входит число ключевых спонсоров Киева.

До этого Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Роскосмоса" и "Росатома" выделить средства на развитие космической ядерной энергетики к 15 июня.