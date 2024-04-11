Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Владимир Путин поручил правительству РФ при участии "Роскосмоса" и "Росатома" выделить средства на развитие космической ядерной энергетики к 15 июня. Соответствующее поручение президента РФ по итогам совещания с членами правительства опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, особое внимание власти должны обратить на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики.

Кроме того, Путин поручил также к 15 июня подготовить предложения по развитию кораблестроения, в том числе актуализировать план создания гражданских судов до 2035 года. Ответственным за соответствующие доклады назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что успешный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный является хорошим событием.

До этого стало известно, что следующий выход космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос запланирован на 25–26 апреля.