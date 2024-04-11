Путин назвал хорошим событием пуск "Ангары-А5"

Фото: roscosmos.ru

Успешный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный является хорошим событием. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжелая. Это еще один этап в развитии космической отрасли России", – подчеркнул он.

Запуск ракеты "Ангара-А5" состоялся 11 апреля в 12:00, трансляция с космодрома Восточный велась в режиме реального времени. Спустя 12 минут после старта "Орион" отделился от третьей ступени.

Позже "Орион" успешно вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена, подчеркнули в "Роскосмосе".

Изначально запуск ракеты должен был состояться 9 апреля, однако из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока его перенесли на 10 апреля. Но и в этот день пуск не состоялся по причине сбоя системы контроля запуска двигателя.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что ракете-носителю тяжелого класса "Ангара-А5" предстоит запуск пилотируемого корабля в 2028 году.

