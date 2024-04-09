09 апреля, 12:02Наука
Первый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменен
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Первый запуск с космодрома Восточный тяжелой ракеты "Ангара-А5", разработанной в России впервые после распада СССР, с разгонным блоком "Орион" отменили. Об этом сообщает РИА Новости.
"Руководителям работ – подготовиться к стоянке 24 часа", – прозвучала команда на космодроме.
Таким образом, запуск ракеты отложен как минимум на сутки.
Эту ракету уже запускали три раза с космодрома Плесецк (самый первый запуск был в 2014 году). В перспективе "Ангара-А5", являясь экологически чистой ракетой, сможет заменить ракету-носитель "Протон-М".
Также "Ангара-А5" сможет в дальнейшем выводить модули Российской орбитальной станции, которую начнут строить в 2027 году, и пилотируемые к ней корабли.
Испытания "Ангары-А5" начались в конце декабря 2023 года на космодроме Восточный. Представители "Роскосмоса" отметили, что ее запуск откроет новую страницу в истории ракетно-космической отрасли.
В марте этого года стало известно, что в мае 2024-го с этого же космодрома планируется запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера" на одной ракете "Союз-2".
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