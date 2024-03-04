Первый пуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный состоится с 6 по 10 апреля – СМИ

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Первый в истории пуск ракеты "Ангара" на космодроме Восточный пройдет в период с 6 по 10 апреля этого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства также рассказал, что в мае с этого же космодрома планируется запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера" на одной ракете "Союз-2".

Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что российские ученые полностью откажутся от информации с западных метеоспутников уже к концу текущего года.

До этого сообщалось, что гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2–4, который запустили с космодрома Восточный при помощи ракеты "Союз-2.1б", удалось успешно вывести на орбиту благодаря разгонному блоку "Фрегат".

Новости регионов: запущенный с космодрома "Восточный" спутник "Метеор-М" выведен на орбиту