Спутник "Метеор-М" успешно вывели на орбиту

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Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2-4, который запустили с космодрома Восточный при помощи ракеты "Союз-2.1б", удалось успешно вывести на орбиту благодаря разгонному блоку "Фрегат". Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Новый спутник добрался до нужной орбиты и отделился от разгонного блока", – говорится в сообщении.

Корпорация уточнила, что "Фрегат" продолжает выводить 18 российских и иностранных попутных малых спутников.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Метеором-М" и 18 попутными космическими аппаратами стартовала с космодрома утром 29 февраля. Спутник будет следить за окружающей средой, гелиогеофизической обстановкой, климатом. Аппарат изучит природные ресурсы Земли, проведет мониторинг Северного морского пути.

На нем также установили аппаратуру международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

В конце прошлого года ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 отправилась с космодрома Байконур. Через несколько минут блок успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту – "Роскосмос"