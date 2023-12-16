Ракета со вторым спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура

Фото: vk.com/roscosmos

Ракета Союз-2.1б с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.

Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты. После этого должны состояться три включения двигателя "Фрегата". Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более 4 часа 44 минуты.

Аппарат массой 2 077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур.

Аппарат создан для круглосуточного всепогодного мониторинга Земли и морей Северного Ледовитого океана. Это позволит получать изображения Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15–30 минут.

"Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина.

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