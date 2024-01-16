16 января, 12:14Наука
"Роскосмос" опубликовал первый снимок, сделанный спутником "Арктика-М" № 2
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2 передал первый снимок. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала его в своем телеграм-канале.
В сообщении уточнили, что космический аппарат находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа "Молния". Подчеркивается, что все его служебные системы работают штатно.
Ракета Союз-2.1б с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 была запущена с космодрома Байконур 16 декабря прошлого года.
Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты. Позднее спутник "Арктика-М" № 2 благополучно вывели на орбиту.
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