Спутник "Арктика-М" №2 успешно вывели на орбиту

Фото: vk.com/roscosmos

Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2 благополучно вывели на орбиту. Об этом госкорпорация "Роскосмос" рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"Вторая "Арктика-М" на орбите!", – сообщается в публикации.

Ранее ракета Союз-2.1б с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 была запущена с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Аппарат массой 2 077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур. Аппарат создан для круглосуточного всепогодного мониторинга Земли и морей Северного Ледовитого океана.



Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура