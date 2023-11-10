Корабль "Прогресс МС-24" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российский космический корабль "Прогресс МС-24" увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Двигатели грузового корабля были включены в 18:07 по московскому времени. Они проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду", – уточнили в пресс-службе "Роскосмоса".

В итоге высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров. После коррекции ее минимальная высота составляет 419,1 километра, а максимальная – 436,1 километра.

Срок работы Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену МКС, будет заложен на уровне 50 лет, рассказал ранее генконструктор по пилотируемым комплексам и системам РФ Владимир Соловьев.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что МКС превысила все возможные сроки существования, поэтому вопрос о ее функционировании подходит к концу.

При этом стоимость создания РОС до 2032 года оценивается в 609 миллиардов рублей. Запустить ее первый модуль при этих сроках могут уже в 2027 году. До этого Владимир Путин также заявлял о важности именно этой даты, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС.

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