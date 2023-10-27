Глава "Роскосмоса" сообщил, что МКС подходит к финишу эксплуатации

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Международная космическая станция (МКС) превысила все возможные сроки существования, поэтому вопрос о ее функционировании подходит к концу. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава госкорпорации привел в пример слова генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева, который заявил, что осуществляется больше ремонт станции, а не проведение научных экспериментов.

По его словам, 80% оборудования РФ на МКС находится за гранью гарантийных сроков существования. При этом он подчеркнул, что на станцию отправляется огромное количество российского запасного оборудования для замены поврежденных агрегатов.

Кроме того, он сообщил, что "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) работают сперва над формированием безопасной деятельности экипажа МКС, а также над продолжением работы станции.

"Будем праздновать 25 лет МКС. Первый модуль был запущен еще в 1998 году. Безусловно, ничего вечного не бывает. Станция стареет", – отметил он.

Ранее правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA, чтобы подписать еще одно дополнение к договору о перекрестных полетах российских и американских кораблей к Международной космической станции (МКС). Распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. Отмечается, что предложение "Роскосмоса" согласовано с МИД РФ и другими органами исполнительной власти.

В NASA не намерены отказываться от полетов на российских "Союзах"