Кабмин одобрил переговоры о новом дополнении программы перекрестных полетов к МКС

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA, чтобы подписать еще одно дополнение к договору о перекрестных полетах российских и американских кораблей к Международной космической станции (МКС). Распоряжение уже подписал Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовых актов.

Отмечается, что предложение "Роскосмоса" согласовано с МИД РФ и другими органами исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что российские космонавты выйдут в открытый космос на 6,5 часа.

Открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано на вечер 25 октября. Если основные задачи будут выполнены раньше срока, то космонавты начнут выполнять дополнительные. На них уйдет еще порядка двух часов.

Первые шесть спутников "Скиф" изготовят в России в 2024 году