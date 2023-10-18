Российские космонавты выйдут в открытый космос на 6,5 часа

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Выход российских космонавтов в открытый космос продлится около 6 часов 30 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира российского экипажа Международной космической станции Олега Кононенко.

"Сейчас вместе с коллегой Николаем Чубом ведем подготовку к внекорабельной деятельности. Уже изучили план работ, проверили состояние мышц, осмотрели скафандры и зарядили их аккумуляторы", – отметил космонавт.

Отмечается, что открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано на вечер 25 октября. Если основные задачи будут выполнены досрочно, то Кононенко и Чуб приступят к дополнительным, выполнение которых займет еще около 2 часов.

Ранее сообщалось, что плановый выход в космос по отечественной программе с борта МКС осуществят участники 70-й экспедиции – космонавты Кононенко и Чуб.

Космонавты установят радиолокатор для наблюдения за земной поверхностью и запустят студенческий наноспутник для отработки технологии развертывания солнечного паруса. Кроме того, они осмотрят и сфотографируют место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике модуля "Наука".

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, внешний контур радиатора модуля "Наука" российского сегмента МКС, на котором случилась разгерметизация, можно восстановить при необходимости. При выходе в открытый космос удастся сделать детальные фотографии с места произошедшего.

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