Первый модуль РОС могут вывести на орбиту в 2027 году – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

На встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли президент отметил, что цель заключается в том, чтобы избежать разрывов, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появилась станция, а не один сегмент.

По мнению лидера РФ, эффективно развивать космические услуги и космос не получится без пилотируемой космонавтики. Он подчеркнул, что делать все необходимо своевременно.

"Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что национальные сегменты стран-партнеров будут в будущем создаваться на РОС. Развертывание станции запланировано на период с 2027 по 2032 год. На орбиту запустят научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.

Также президент заявил, что глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов представил доклад о причинах сбоя с автоматической станцией "Луна-25". По словам главы государства, подобные сбои происходят даже при современных избыточных требованиях. Авария с "Луной-25 произошла несмотря на регулирование.

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