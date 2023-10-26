26 октября, 21:29 (обновлено 26.10.2023 22:02)Наука
Путин заявил, что глава "Роскосмоса" доложил о причинах аварии с "Луной-25"
Фото: ТАСС/AP/Goddard Space Flight Center
Владимир Путин заявил, что глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов представил доклад о причинах сбоя с автоматической станцией "Луна-25". Об этом президент сообщил во время встречи с молодыми учеными по ситуации в ракетно-космической отрасли.
По словам главы государства, подобные сбои происходят даже при современных избыточных требованиях. Авария с "Луной-25" произошла несмотря на регулирование.
"Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов", – цитирует его ТАСС.
Путин также заявил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", однако это будет опытом. Он подчеркнул, что лунную программу закрывать не планируют.
Российский лидер также отметил, что власти РФ уделяют много внимания разбюрокрачиванию, в расчистке нуждается в том числе и ракетно-космическая отрасль.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять с половиной суток аппарат вышел на орбиту спутника Земли, а 20 августа связь с ним была потеряна.
Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что привело к крушению аппарата.
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.
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