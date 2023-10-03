"Роскосмос" может запустить станции "Луна-26" и "Луна-27" раньше срока

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Предстоящие российские межпланетные миссии "Луна-26" и "Луна-27" могут стартовать раньше запланированных сроков. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", – цитирует его ТАСС.

3 октября в "Роскосмосе" заявили, что наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" заключается в нештатном функционировании бортового комплекса управления. Неполадка была связана с "невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", уточнили в корпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После пяти с половиной суток аппарат вышел на орбиту спутника Земли. Уже 20 августа связь с ним была потеряна.

Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что стало причиной крушения аппарата.

В Роскосмосе назвали причину крушения станции "Луна-25"