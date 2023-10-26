Национальные сегменты стран-партнеров будут в будущем создаваться на РОС

Фото: РИА Новости/пресс-служба "Роскосмоса"

Национальные сегменты стран-партнеров будут в будущем создаваться на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к посещению Владимиром Путиным Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК), входящей в "Роскосмос".

Там указано, что проект открыт для установления сотрудничества с другими странами. За счет орбитальных параметров и модульной архитектуры РОС сможет предложить зарубежным партнерам новые возможности для полета их космонавтов и для реализации программ научных и прикладных исследований.

Также эскиз РОС уже находится на стадии финального оформления материалов. Его разработала РКК "Энергия" имени С. П. Королева. Он прошел экспертизу в головных научно-исследовательских организациях госкорпорации. В данный момент идет финальное оформление материалов для сдачи его заказчику.

Отмечается, что развертывание РОС запланировано на период с 2027 по 2032 год. На орбиту запустят научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.

Кроме того, конвейерное производство космических аппаратов поспособствует тому, что к 2036 году на орбитах смогут развернуть свыше двух тысяч аппаратов.

Уточняется, что на базе АО "Решетнев" создано конвейерное производство космических аппаратов "Марафон-IoT" для сборки нескольких спутников в неделю, в АО "НПО Лавочкина" разрабатывают проект потокового производства малых спутников "Беркут", а "Ярославский радиозавод", входящий в холдинг "Российские космические системы", переходит на конвейерное производство унифицированной аппаратуры для новых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос, закрыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС). Так, первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на станцию продлился 7 часов 41 минуту.

Во время внекорабельной деятельности космонавты отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля и запустили с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.

Однако Кононенко и Чуб не смогли полностью развернуть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука" для наблюдения поверхности Земли.

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе