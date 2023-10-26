Космонавтам не удалось полностью развернуть радиолокатор на модуле "Наука"

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Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб не смогли полностью развернуть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука" в рамках выхода в открытый космос, который транслируется на YouTube-канале "Роскосмоса".

Во время внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты установили снаружи модуля "Наука" малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли, но он не смог развернуться автоматически.

Так, Николай Чуб попытался вручную установить панели радиолокатора, однако после нескольких неудачных попыток специалист на Земле сказал космонавтам завершать выполнение задач и возвращаться на борт МКС.

Представитель Центра управления полетами NASA в Хьюстоне сообщил, что данный вопрос можно будет решить в рамках следующей ВКД, а пока локатор не будет мешать работе станции.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, открыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС).

В рамках выхода в открытый космос они отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля, а также запустили с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.