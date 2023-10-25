Российские космонавты вышли в открытый космос

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Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, открыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС). Они осмотрят место утечки теплоносителя из радиатора на модуле "Наука", сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Во время выхода в открытый космос космонавты отключат гидравлические контуры радиационного теплообменника, из которого произошла утечка. После этого они осмотрят и сфотографируют место утечки. Это поможет специалистам на Земле определить причины разгерметизации.

Кроме того, Кононенко и Чуб установят на "Науке" малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли и запустят с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана. Он предназначен для отработки технологии солнечного паруса.

Если у космонавтов останется время, они заменят на модуле "Звезда" фиксирующие платы, которые нужны для удержания кабелей в состыкованном состоянии. Ожидается, что Кононенко и Чуб проведут за бортом станции 6 часов 52 минуты.

Ранее сообщалось, что утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле "Наука" произошла 9 октября. Однако основной контур терморегулирования модуля продолжил работу в штатном режиме. Угроз для экипажа и МКС не было.

В NASA позже заявили, что утечка прекратилась. Это подтверждается фотографиями с внешних камер. Как сообщили в американской организации, на снимках видно только остаточные капли теплоносителя.

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС