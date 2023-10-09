Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС

Фото: AP Photo/Roscosmos State Space Corporation

На модуле "Наука" российского сегмента МКС случилась утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, который доставили в 2012 году. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля", – говорится в сообщении.

Госкорпорация уточнила, что угроз для экипажа и станции нет. Главная оперативная группа управления анализирует ситуацию.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять с половиной суток аппарат вышел на орбиту спутника Земли, а 20 августа связь с ним была потеряна.

Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что привело к крушению аппарата.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.

В "Роскосмосе" назвали причину крушения станции "Луна-25"