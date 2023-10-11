В NASA заявили о прекращении утечки на радиаторе модуля "Наука" на МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС) прекратилась. Об этом сообщили в NASA.

"Утечка теплоносителя из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" прекратилась, о чем сообщили диспетчеры полета "Роскосмоса", – цитирует заявление организации "Интерфакс".

Прекращение утечки подтверждается фотографиями с внешних камер. Как сообщили в американской организации, на снимках видно только остаточные капли теплоносителя.

Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле "Наука" произошла 9 октября. При этом основной контур терморегулирования модуля продолжил работу в штатном режиме. Угроз для экипажа и Международной космической станции (МКС) не было, сообщили в "Роскосмосе".

Позже сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб осмотрят место утечки при выходе в открытый космос. Он запланирован на 25 октября.



Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС