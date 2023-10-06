В NASA не увидели причин отказываться от полетов на российских "Союзах"

Фото: depositphotos/adameq2

В NASA заявили, что не видят причин отказываться от полетов американских астронавтов на российских ракетах "Союз". Об этом высказался представитель космического ведомства США Шон Фуллер.

"Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это", – приводит его слова ТАСС.

Фуллер отметил, что использование российских ракет для полетов астронавтов было очень важно для США и назвал это успехом. Он также заявил, что с нетерпением ждет продолжения программ пилотируемых космических полетов NASA в России.

Ранее сообщалось, что представители NASA посещали Москву в середине июля и обсуждали прогресс в расследовании инцидента с утечкой системы охлаждения корабля "Союз". Руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано тогда заявлял, что, несмотря на геополитическую ситуацию, отношения между космическими ведомствами России и США не изменились.



Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур