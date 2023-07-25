Представители NASA посещали Москву в июле для обсуждения утечки на "Союзе"

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Представители NASA посещали Москву в середине июля и обсуждали прогресс в расследовании инцидента с утечкой системы охлаждения корабля "Союз". Об этом заявил руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

"Мы были в Москве около полутора недель назад, вели переговоры с российскими коллегами, в том числе по техническим вопросам", – приводит его слова РИА Новости.

Монталбано уточнил, что российская сторона продолжает изучать причины утечки, и на сегодняшний день вывод "Роскосмоса" заключается в том, что утечка произошла из-за инцидента с космическим мусором. По его словам, независимое расследование NASA также не смогло найти оснований для того, чтобы сделать другой вывод о причине инцидента.

Он подчеркнул, что несмотря на геополитическую ситуацию, отношения между космическими ведомствами России и США не изменились. По его словам, и в американском ЦУП в Хьюстоне продолжают работать специалисты из РФ.

Российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки корабля "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года. Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки. В конце марта он покинул МКС без экипажа, а ему на замену прилетел "Союз МС-23".

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