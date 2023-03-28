Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" без экипажа смог приземлиться юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

На нем удалось вернуть около 218 килограммов грузов, которые включают в себя результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа. Также вместе с ним приземлился аккумулятор скафандра, который разрядился при выходе космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос.

Кроме того, были доставлены результаты экспериментов "Каскад" и "Пробиовит".

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, тепловой режим корабля оценивается лучше, чем наихудший расчетный.

"Проводились оценки, как будет меняться тепловой режим в разных отсеках корабля, разные элементы аппаратуры конструкции. Как обычно, делаются оценки с определенным запасом, считается наихудший вариант. Пока результаты показывают, что реальный вариант получше", – подчеркнул он.

15 декабря прошлого года российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". В результате произошла разгерметизация системы охлаждения аппарата.

26 февраля к МКС пристыковался "Союз МС-23". Он вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, которые составляли экипаж поврежденного космического корабля.

Космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

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