Ракета "Союз" вывела на орбиту спутник "Космос-2567" для Минобороны РФ

Фото: mil.ru

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Космический аппарат, получивший название "Космос-2567", вывели на целевую орбиту в расчетное время. Со спутником установили и поддерживают телеметрическую связь, его бортовые системы функционируют штатно.

Сведения о "Космосе-2567" внесли в каталог объектов системы контроля космического пространства.

"Союз-2.1а" стартовал с космодрома Плесецк в 09:40 по московскому времени. Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году.

5 февраля в космос запущен метеоспутник "Электро-Л" № 4. Это был первый российский космический старт в 2023 году.

А 13 марта на околоземную орбиту был выведен спутник-ретранслятор "Луч-5Х". Он стал четвертым космическим аппаратом серии "Луч-5", которая обеспечивает информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на Земле, в воздушном и космическом пространстве.



Спутник "Электро-Л" вышел на орбиту

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