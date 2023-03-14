Корабль "Прогресс МС-22" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Двигатели корабля России "Прогресс МС-22" помогли МКС осуществить маневр уклонения от космического мусора. Об этом информирует телеграм-канал "Роскосмоса".

"Сегодня в 14:54 по московскому времени включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 километров над поверхностью нашей планеты", – говорится в сообщении.

По информации "Роскосмоса", за все время полета станции было осуществлено 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – с помощью российских "Прогрессов".

До этого корабль России помог скорректировать орбиту МКС в начале марта. Международная космическая станция совершила маневр и успешно уклонилась от космического мусора.

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