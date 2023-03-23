Ракета со спутником для МО РФ стартовала с космодрома Плесецк

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником для Минобороны РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале военного ведомства.

"В четверг, 23 марта, в 09 часов 40 минут <...> боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении.

5 февраля в космос был запущен метеоспутник "Электро-Л" № 4. Это был первый российский космический старт в 2023 году.

А 13 марта на околоземную орбиту был выведен спутник-ретранслятор "Луч-5Х". Он стал четвертым космическим аппаратом серии "Луч-5", которая обеспечивает информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на Земле, в воздушном и космическом пространстве.



Спутник "Электро-Л" вышел на орбиту

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