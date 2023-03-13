Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х" выведен на орбиту

Фото: РИА Новости/"Роскосмос"

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, вывели на орбиту, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

В госкорпорации подчеркнули, что средства выведения отработали штатно.

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и "Лучом-5Х" стартовала в 02:13.

На сегодняшний день в группировку российских спутников-ретрансляторов входят три космических аппарата – "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В". В их задачу входит обеспечение информационного обмена со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.

Ранее сообщалось, что американский корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе Анной Кикиной, вернулся с Международной космической станции на Землю. Кикина стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле за последние 20 лет, она провела на станции более 5 месяцев.

До этого с Байконура была запущена ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23". Корабль "Союз МС-23" был отправлен на МКС в беспилотном варианте, чтобы заменить поврежденный "Союз МС-22".

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