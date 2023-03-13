Ракету "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" запустили с Байконура

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация Роскосмос"

Ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур и вывела на промежуточную орбиту разгонный блок "Бриз-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту", – указано в сообщении.

На сегодняшний день в группировку российских спутников-ретрансляторов входят три космических аппарата – Луч-5А, Луч-5Б и Луч-5В. В их задачу входит обеспечение информационного обмена со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.

Ранее сообщалось, что американский корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе космонавткой Анной Кикиной, вернулся с Международной космической станции на Землю. Кикина стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле за последние 20 лет, она провела на станции более 5 месяцев.

До этого с Байконура была запущена ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23". Корабль "Союз МС-23" был отправлен на МКС в беспилотном варианте, чтобы заменить поврежденный "Союз МС-22".

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