Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23" стартовала с Байконура

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция пуска велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-23" летит на МКС в беспилотном варианте. На нем впоследствии спустится экипаж "Союза МС-22", у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио перед возвращением на Землю на "Союз МС-23", проведут на станции более 370 суток.

"Союз МС-23" доставит на станцию 429 килограммов дополнительных грузов, в которые входят медицинские изделия, средства для обеспечения атмосферы на станции и для уборки. Кроме того, на корабле будет доставлено оборудование для проведения научных экспериментов.

Корабль пристыкуется к МКС 26 февраля. На данный момент он выведен на орбиту и ему предстоит сближение с МКС по двухсуточной схеме.

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