Россия впервые выполнила 100 безаварийных космических пусков подряд

Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация "Роскосмос" впервые в современной российской истории выполнила 100 безаварийных космических пусков подряд с октября 2018 года. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"С октября 2018 года по настоящее время проведено 100 подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей. При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 – с Плесецка, по девять – с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра", – указано в материале.

Отмечается, что российские специалисты запустили 82 ракеты "Союз", 11 ракет "Протон-М", четыре ракеты "Ангара" и три ракеты "Рокот".

Рекорд из 60 успешных космических пусков подряд был установлен в РФ в июне 2021 года. Предыдущая рекордная серия из 59 безаварийных стартов подряд была проведена с февраля 1992 по март 1993 года.

В четверг, 9 февраля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-22", который доставит на МКС более 2,5 тонны грузов.

Ракета с изображением монумента "Родина-мать зовет!" в честь 80-летия победы под Сталинградом штатно стартовала с площадки № 31.



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