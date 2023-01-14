Орбитальную группировку ГЛОНАСС в 2023 году пополнят тремя новыми спутниками

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС в 2023 году будет обновлена тремя аппаратами нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году для пополнения орбитальной группировки будут запущены два спутника "Глонасс-К" и один "Глонасс-К2". Пополнение группировки позволит повысить точность российской системы ГЛОНАСС и качество услуг на ее базе.

Кроме того, Россия в 2023 году запустит несколько аппаратов для дистанционного зондирования Земли. Планируется, что на орбиту выведут спутники "Кондор-ФКА", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-П", "Электро-Л", два аппарата "Метеор-М" и два спутника "Ионосфера".

Помимо прочего, в 2023 году планируется запуск станции Луна-25, которая должна будет отработать технологию мягкой посадки на южный полюс Луны.

Ранее сообщалось, что "Роскомос" планирует привлечь до 50 миллиардов рублей сторонних инвестиций на строительство двух новых заводов по выпуску спутников. Инвестиции планируется привлекать в том числе за счет выпускаемых финансовой структурой "Роскосмоса" облигаций.

Британская Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!