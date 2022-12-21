"Роскосмос" намерен привлечь до 50 млрд руб на строительство двух новых заводов

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскомос" планирует привлечь до 50 миллиардов рублей сторонних инвестиций на строительство двух новых заводов по выпуску спутников. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Он уточнил, что инвестиции планируется привлекать в том числе за счет выпускаемых финансовой структурой "Роскосмоса" облигаций. Их разместят на российских биржах. Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год.

"Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с ИСС Решетнева – возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой – предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий", – сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что необходима оптимальная логистика, чтобы не возить материалы через всю страну.

Также к строительству планируется привлекать частные компании, включая "Мегафон", Сбер, "Ситроникс", добавил Борисов. Кроме того, он напомнил о существовании вузовских команд, которые занимаются разработкой перспективных технологий и спутникостроением. В качестве примера гендиректор "Роскосмоса" привел Московский физико-технический институт, Факультет космических исследований МГУ и Самарский НИУ имени С. П. Королева.

Ранее сообщалось, что в России создают электроракетный двигатель, который будет способен доставить космический аппарат на границу Солнечной системы. Как сообщал директор предприятия – разработчика ОКБ "Факел" Геннадий Абраменков, безэлектродный плазменный ракетный двигатель будет обладать большой мощностью.

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