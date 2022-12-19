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13:10

Наука

"Роскосмос" сообщил об обнаружении места повреждения на корабле "Союз МС-22"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Температура на борту корабля "Союз МС-22" снизилась, но находится в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Специалисты осмотрели внешнюю поверхность корабля. По поступившим на Землю визуальным материалам было найдено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека.

Отмечается, что эксперты продолжают анализировать полученные сведения.

О повреждении внешней обшивки корабля стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

Позже исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что причиной повреждения могло стать попадание метеорита в радиатор. Происшествие могло привести к изменению температурного режима приборно-агрегатного отсека.

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