Температуру на борту корабля "Союз МС-22" удалось понизить – "Роскосмос"

Фото: youtube.com/SciNews

Специалистам "Роскосмоса" удалось обеспечить снижение температуры на борту корабля "Союз МС-22". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Температура в корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полётами, оставаясь в заданных пределах", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что космический аппарат планируется дополнительно осмотреть с помощью руки-манипулятора, расположенной в американском сегменте Международной космической станции.

15 декабря стало известно о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22". Предположительно, причиной стало попадание метеорита в радиатор внешней системы терморегулирования, что привело к его разгерметизации.

В пятницу СМИ сообщили о повышении температуры на борту космического аппарата до 55 градусов, однако в "Роскосмосе" эту информацию опровергли. Отмечалось, что температура в жилой части корабля не превышает 30 градусов.



Российские космонавты провели испытания двигателей пристыкованного к МКС "Союза"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!