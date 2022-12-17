Предпосылок для срочного возвращения с МКС на Землю "Союза МС-22" нет – "Роскосмос"

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Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) направили на Международную космическую станцию (МКС) инструкции по срочному спуску для корабля "Союз-МС-22", оснований для их использования нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает ТАСС.

"Такие инструкции на корабле имеются всегда и они регулярно обновляются", – заявили в госкорпорации.

Уточняется, что специалисты ЦУП заявляют об отсутствии предпосылок для использования данных инструкций.

Ранее "Роскосмос" сообщил о полученном повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22". Позже была названа предварительная причина повреждения – попадание метеорита. Из-за происшествия космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приостановили планирующийся выход в открытый космос.

Кадры трансляции NASA запечатлели, как из корабля били фонтаны с технической жидкостью. Для изучения причины неполадок космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. После этого данные получили специалисты на Земле.

На корабле "Союз МС-22" изменился температурный режим. "Роскосмос" опроверг якобы повышение температуры на корабле до 50 градусов. В госкорпорации отметили, что изменение температурного режима незначительно, при этом заявили о повышении температуры в жилом объеме корабля до 30 градусов.

В РАН предположили, что микрометеорит мог повредить обшивку корабля "Союз МС-22"

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