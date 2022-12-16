"Роскосмос" опроверг повышение температуры в "Союзе МС-22" до 50 градусов

Фото: youtube.com/SciNews

"Роскосмос" опроверг информацию о том, что температура на корабле "Союз МС-22" достигла 50 градусов. Ведомство назвало изменение температурного режима на корабле незначительным, отметив, что была достигнута отметка 30 градусов.

16 декабря космонавты и специалисты Центра управления полетами провели тесты в жилом объеме корабля, к которому относится спускаемый аппарат и бытовой отсек.

"Температура составила около 30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима", – пояснили в "Роскосмосе".

В настоящее время специалисты обдумывают варианты решения возникшей проблемы. В свою очередь, с МКС продолжают поступать сведения о текущей ситуации.

В "Роскосмосе" сделали акцент на том, что изменение температурного режима на корабле не угрожает здоровью членов экипажа, а также не создает критических условий для работы техники. Об этом свидетельствуют доклады космонавтов.

Необходимый температурный режим в "Союзе МС-22" поддерживается средствами российского сегмента МКС, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что температура на корабле "Союз МС-22" за сутки поднялась до 55 градусов из-за аварии в системе охлаждения. Сообщалось, что специалисты пробуют различные способы ее снижения.

До этого в "Роскосмосе" рассказали о повреждении внешней обшивки "Союз МС-22". Как отмечалось, это могло произойти из-за попадания метеорита. В связи с инцидентом космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину пришлось приостановить внекорабельную деятельность.

По кадрам трансляции NASA было видно, что из корабля били фонтаны с технической жидкостью.



"Роскосмос" подтвердил разгерметизацию в системе терморегулирования корабля "Союз МС-22"

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