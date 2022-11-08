Космонавт Федяев отправится на МКС на американском Crew Dragon в феврале 2023 года

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Космонавт Андрей Федяев в рамках перекрестных полетов отправится на Международную космическую станцию (МКС) на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6. Старт запланирован на середину февраля 2023 года, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

В состав Crew-6 также входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

"Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на "Союзах МС". Полеты запланированы на 2022–2024 годы. Этой осенью астронавт NASA Франциско Рубио прилетел на МКС на "Союзе МС-22", а космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина – на Crew Dragon.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что состояние российского сегмента Международной космической станции (МКС), эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски. В связи с этим научно-технический совет госкорпорации одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции.

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