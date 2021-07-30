Космонавты впервые зашли в модуль "Наука" на МКС

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Космонавты, находящиеся на борту МКС, впервые зашли в модуль "Наука".

"Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

На борту модуля космонавты осмотрят отсеки, возьмут пробы воздуха и установят специальный агрегат фильтра для очистки атмосферы.

Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Спустя несколько часов после стыковки непредвиденно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор.

