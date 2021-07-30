Экипаж МКС отменил обычные работы из-за инцидента с модулем "Наука"

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

Экипаж Международной космической станции отменил все запланированные на сегодня работы для решения задач, связанных с инцидентом с российским модулем "Наука". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

"Экипаж МКС в безопасности и отменит свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля "Наука", – отметили в американском космическом агентстве.

Уточняется, что на данный момент космическая станция вернулась к нормальному состоянию. Причины инцидента пока не установлены, космонавты выясняют, что спровоцировало непроизвольное включение двигателей.

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Спустя несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть. Позже в "Роскосмосе" объяснили, что причиной инцидента стала работа с остатками топлива.

