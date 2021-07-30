Рогозин назвал дату пуска следующего российского модуля на МКС

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал дату пуска следующего российского модуля на Международную космическую станцию. Об этом он написал в своем Twitter.
Как заявил Рогозин, речь идет о модуле "Причал". Его пуск запланирован на 24 ноября текущего года.
"Мы его меж собой шариком называем", – написал глава "Роскосмоса".
Как пояснил Рогозин, новый модуль даст возможность пристыковать к МКС новый российский космический корабль "Орел". Ракета предназначена для полетов к Луне.
Предварительно на 24 ноября планируем запуск на #МКС еще одного модуля - Узлового (Причал). Мы его меж собой "шариком" называем. Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орёл".— РОГОЗИН (@Rogozin) July 29, 2021
Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.
Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".
Позднее в "Роскосмосе" объяснили, что стало причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука". В госкорпорации рассказали, что это произошло из-за работы с остатками топлива.
Космонавты на МКС сообщили о включившихся двигателях модуля "Наука"
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