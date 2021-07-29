"Роскосмос" прокомментировал незапланированное включение двигателей модуля "Наука"

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

В "Роскосмосе" объяснили, что стало причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука". Об этом сообщает РИА Новости.

В госкорпорации рассказали, что включение двигателей вызвала работа с остатками топлива.

"Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим состыкования с МКС. Проводится работа с остатками топлива в модуле", – говорится в сообщении.

При этом в НАСА отметили, что контроль над Международной космической станцией после незапланированного включения двигателей модуля "Наука" удалось вернуть.

Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.

Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

