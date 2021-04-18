Роскосмос оценил дальнейшую работу с МКС

Фото: nasa.gov
Россия обсудит дальнейшее сотрудничество в области полетов на Международную космическую станцию (МКС) после 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы", – уточнили в пресс-службе "Роскосмоса".
В госкорпорации также отметили, что будут учитывать и собственные планы России по развертыванию орбитальной служебной станции нового поколения.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов допустил, что Россия может выйти из проекта МКС уже в 2025 году. Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В апреле руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подтвердил, что Россия лишилась нескольких потенциальных контрактов из-за санкций США. Действия Вашингтона специалист назвал "подлыми".
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