Рогозин сообщил о выведении на орбиту всех 38 запущенных "Союзом" спутников

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что российский разгонный блок "Фрегат" завершил миссию по выведению всех спутников на расчетные орбиты. Об этом сообщает ТАСС.
"Отделение 33 космических аппаратов прошло", – сказал Рогозин.
Он отметил, что еще пять спутников были выведены раньше.
Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран была запущена с космодрома Байконур 22 марта в 09:07 по московскому времени. В первую очередь была доставлена основная нагрузка – южнокорейский спутник CAS500-1. Его вывели на орбиту высотой 500 километров над Землей.
Позже, с 11:35 по 11:37, отделились еще четыре спутника GRUS из Японии. После еще пары включений двигателя разгонного блока произошло отделение остальных 33 спутников, в том числе японского ELSA-d, который продемонстрирует технологию сближения и стыковки на орбите. Создатели спутника отметили, что в будущем эту технологию можно будет использовать для уничтожения космического мусора.
Ранее "Роскосмос" перенес запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур на резервный день. Пуск планировался в субботу, однако по решению комиссии был отложен на двое суток из-за выявленной при подготовке неисправности. Сообщалось, что специалисты выявили скачок напряжения.
Ракета "Союз", раскрашенная в новые цвета, стартовала с Байконура
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