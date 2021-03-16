В "Роскосмосе" рассказали подробности полета собак Ветерок и Уголек на орбиту

К 55-летнему юбилею завершения 22-суточного полета корабля "Космос-110", на борту которого находились собаки Ветерок и Уголек, "Роскосмос" опубликовал рассекреченные архивные материалы о подготовке и реализации миссии. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Желающие могут ознакомиться с фото- и видеоматериалами, письмами, решениями государственной комиссии, протоколами заседаний госкомиссии, полетным заданием от Института цитологии Академии наук СССР, программой медико-биологических исследований и другими документами.

Цель программы полета "Космоса-110" заключалась в исследовании воздействия на живые организмы трехнедельного пребывания на орбите. Это было важно для будущих длительных пилотируемых экспедиций.

Из сотни "претендентов" отобрали двух собак – Ветерка и Уголька. Они отправились на орбиту 22 февраля 1966 года, а через 22 дня вернулись на Землю. На тот момент для живых существ этот полет был самым длительным.

Во время полета собаки находились в герметичных контейнерах с заданной газовой средой. Специальные костюмы ограничивали подвижность животных, получавших пищу через фистулу.

Кроме собак, на борту были бактерии, семена растений, дрожжи.

Вернувшиеся на Землю собаки похудели и вели себя пассивно, предпочитая больше лежать.

"В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились", – заключили в "Роскосмосе".

Ранее американская SpaceX сообщила о запуске интернет-спутников для орбитальной сети Starlink. В будущем эта сеть обеспечит всех жителей Земли высокоскоростным интернетом.