В "Роскосмосе" рассказали подробности полета собак Ветерок и Уголек на орбиту

К 55-летнему юбилею завершения 22-суточного полета корабля "Космос-110", на борту которого находились собаки Ветерок и Уголек, "Роскосмос" опубликовал рассекреченные архивные материалы о подготовке и реализации миссии. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Желающие могут ознакомиться с фото- и видеоматериалами, письмами, решениями государственной комиссии, протоколами заседаний госкомиссии, полетным заданием от Института цитологии Академии наук СССР, программой медико-биологических исследований и другими документами.
Цель программы полета "Космоса-110" заключалась в исследовании воздействия на живые организмы трехнедельного пребывания на орбите. Это было важно для будущих длительных пилотируемых экспедиций.
Из сотни "претендентов" отобрали двух собак – Ветерка и Уголька. Они отправились на орбиту 22 февраля 1966 года, а через 22 дня вернулись на Землю. На тот момент для живых существ этот полет был самым длительным.
Во время полета собаки находились в герметичных контейнерах с заданной газовой средой. Специальные костюмы ограничивали подвижность животных, получавших пищу через фистулу.
Кроме собак, на борту были бактерии, семена растений, дрожжи.
Вернувшиеся на Землю собаки похудели и вели себя пассивно, предпочитая больше лежать.
"В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились", – заключили в "Роскосмосе".
Ранее американская SpaceX сообщила о запуске интернет-спутников для орбитальной сети Starlink. В будущем эта сеть обеспечит всех жителей Земли высокоскоростным интернетом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: